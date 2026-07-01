Ibra je bio iskren posle utakmice.

-Nisam video nijednu slabost kod Francuske. Svaki ofanzivni igrač može sam da reši utakmicu. Olie nije postigao gol, ali je upisao dve asistencije. Ima viziju igre kakvu Mbape i Dembele nemaju. Oni poseduju neke druge kvalitete.

Ipak, Ibrahimović nije želeo da kritikuje svoju reprezentaciju, već je ocenio da je Švedska uradila ono što je u datom trenutku mogla.

-Švedska je odigrala dobrih prvih petnaestak ili dvadeset minuta, ali je potom izgubila organizaciju, posebno u odbrani. Ipak, pokazali su hrabrost kada su se vratili na sistem sa četvoricom pozadi i dvojicom klasičnih napadača. Po mom mišljenju, to je bio najbolji mogući način da se suprotstave rivalu. Ali preko puta je bila Francuska. A Francuska je gazda.

Posle još jedne dominantne partije, utisak koji dele i mediji i fudbalske legende jeste da Francuska trenutno deluje kao ekipa koju će biti najteže zaustaviti na putu do svetske titule...