Dejan Stanković sprema veliku seču na "Marakani". Pripreme Crvene zvezde su u punom jeku i već se može naslutiti koji igrači su prekobrojni.

Ako je suditi samo po prve dve provere (Amšteten 2:1 i Slovan 1:1), jasno se dolazi do zaključka da su najbliži izlaznim vratima Tomas Handel (25), Mahmudu Bađo (21) i Daglas Ovusu (20), jer na testovima nisu igrali ni minut.

Ovusu je bio najbliži odlasku sa "Marakane", ali je u poslednjem trenutku prelazak u Plzen bio stopiran. Stanković je uvrstio Ovusua među putnike za Austriju, ali činjenica da nije ulazio u igru na prve dve provere ukazuje da se sprema rastanak sa Afrikancem.

Tomas Handel, bivši kapiten Gimaraeša, je pao potpuno u drugi plan nakon angažovanja Mohameda Abu Fanija, zadnjeg veznog iz Ferencvaroša. Imajući u vidu da je šef struke Crvene zvezde trenirao Fanija u mađarskom velikanu i da je insistirao na njegovom angažovanju, uz činjenicu da je na poziciji defanzivnog veziste neprikosnoven Rade Krunić, sva je prilika da će Portugalac do kraja prelaznog roka da dobije izlaznu kartu iz Ljutice Bogdana.

Izvesno je da će crveno-bele napustiti i Mahmudu Bađo. Iako je Gambijac najavljivan kao čudo po dolasku iz slovačke Dunajske Strede, na "Marakani" nije ostavio zapažen utisak.

Ovusu, Handel i Bađo koštali su ukupno 8,8 miliona evra i jasno je da nisu opravdali uloženi novac.