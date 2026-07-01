-Gospodine Malin, uspešno ste ispunili svoju misiju! I postigli ste još nešto: dokazali ste svetu da nemate pravo da budete domaćin međunarodnog turnira. Vaše ponašanje je pokazna vežba kako može da se prokocka dostojanstvo koje dolazi sa ulogom domaćina - napisao je Arakči na platformi Iks.

Njegova reakcija usledila je nakon što je američki ministar za unutrašnju bezbednost izjavio da je "plesao od sreće" nakon što je Iran eliminisan sa Svetskog prvenstva u fudbalu, navodeći da američke vlasti više ne moraju da se bave tom reprezentacijom.

-Samo mi je drago što je gotovo i što se neće vraćati. Bio sam toliko srećan kada smo uspeli da im oduzmemo vize i rekli im da mogu da napuste američko tlo, a ja sam možda otpevao pesmu ili dve, i čak otplesao veseli ples - rekao je Malin, čija agencija nadgleda bezbednost tokom utakmica Svetskog prvenstva u SAD.

Malin je, govoreći o bezbednosnim merama tokom turnira, ocenio da nijedna druga reprezentacija nije predstavljala takav izazov za američke službe kao Iran.

On je tvrdio da su iranski zvaničnici pokušali da u SAD dovedu više osoba povezanih sa Korpusom čuvara islamske revolucije (IRGC), uključujući pojedince koji ranije nisu putovali sa reprezentacijom.

Iranski fudbalski zvaničnici su se pre i tokom Svetskog prvenstva žalili da su ograničenja koja je nametnula američka vlada zbog aktuelnog sukoba između dve zemlje dovela tim u nepovoljan položaj, a ta ograničenja su uključivala zahtev da Iran premesti svoj bazni kamp iz Tusona u Arizoni u Tihuanu u Meksiku, dozvolu timu da uđe u SAD samo jedan dan pre utakmica i zahtev da se odmah nakon toga vrati u Tihuanu.