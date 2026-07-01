Pauza za hidrataciju digla je veliku prašinu... Da li je to bilo zaista nepohodno? Iz ovog ugla čini se da nije, ali... Reklame su važen.

Ovakve stvari nisu od juče, a fudbal čini se neće biti isti.

Nažalost, bilo je pitanje momenta kada će FIFA podleći pritisku iz Sjedinjenih Američkih Država i uvesti pauzu za osveženje. Takva praksa viđena je prvi put na Svetskom prvenstvu 2018. godine, tada je pravilo primenjeno samo kada su uslovi za igru bili teški, ali je veliki, najveći - Dijego Armando Maradona, najavio da će to uskoro postati fudbalska svakodnevnica.

- Podeliće utakmicu na četiri četvrtine umesto na dva poluvremena kako bi mogli da ubace reklame, videćete - rekao je Maradona te 2018. godine.

Očigledno je legendarni Argentinac znao u kom pravcu ide fudbal.

Realnost je takva, a lepota igre je odavno u drugom planu...