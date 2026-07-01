Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine igra protiv Sjedinjenih Američkih Država u 1/16 finala Svetskog prvenstva.

Nekadašnji fudbaler, a danas analitičar Rade Bogdanović otkrio je koju taktiku treba da primeni selektor Sergej Barbarez.

- Da sam u stručnom štabu BiH, zatvorio bih se k'o kornjača. Ja bih ovo preslikao, samo što BiH ima dva brza igrača - rekao je Bogdanović za RTS aludirajući da BiH treba da prekopira igru Paragvaja protiv Nemačke.

- BiH može da prođe pod uslovom da odigra sa 200 posto mogućnosti. Ovo je već nokaut faza, to je jedan nivo iznad gde nema kalkulacija. I ovaj rezultat koji je BiH postigla je već nešto fenomenalno - naveo je Bogdanović.

Utakmica je na programu u noći između srede i četvrtka od dva sata posle ponoći po našem vremenu. Pobednik ovog meča u osmini finala igraće sa boljim iz duela Belgija - Senegal.