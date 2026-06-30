Početak sezone 2026/27 je sve bliži, a Crvena zvezda je tim povodom za kupce premijum sezonskih ulaznica pripremila posebnu pogodnost, jer je za grupne kupovine obezbeđen popust od 10 posto.

-Za sve one koji žele da tokom cele sezone budu uz crveno-bele, najpovoljnija opcija je kupovina premijum sezonske sa kojom možete prisustvovati svim utakmicama našeg kluba na domaćem terenu, odnosno mečevima domaćeg prvenstva, Kupa srbije, prijateljskih susreta, kvalifikacija za evropska takmičenja, utakmicama ligaške faze, kao i potencijalnog evropskog proleća - piše na sajtu kluba.

-Naš klub je pripremio brojne pogodnosti za kupce premijum sezonskih ulaznica, a jedna od njih je popust od 10 posto za sve koji se odluče za grupnu kupovinu, odnosno kupovinu četiri ili više ulaznica - dodaje se.

Premijum sezonske možete da nabavite onlajn ili u Servisu za članstvo koji je otvoren radnim danima od 10 do 18 časova, kao i subotom od 11 do 16 časova.

Više informacija na 011/3675-162, 011/3675-163, ili na mejl: clanstvo@fkcz.com.

Cene premijum sezonskih karata su sledeće:

SEVER

Obnovi za samo 9.500 dinara Kupi za samo 11.900 dinara

ISTOK

Obnovi za samo 15.500 dinara Kupi za samo 17.900 dinara

ZAPAD

Obnovi za samo 19.500 dinara Kupi za samo 21.900 dinara

SINIŠA MIHAJLOVIĆ

Obnovi za samo 33.000 dinara Kupi za samo 55.000 dinara