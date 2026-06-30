Klub je prethodnu sezonu proveo u četvrtom rangu francuskog fudbala, ali nije prethodnih nedelja uspeo da obezbedi devet miliona evra da bi nastavio profesionalno funkcionisanje, pa će morati u amatersku, šestu ligu.
Bordo je najavio da će se žaliti na ovu odluku i da će pokušati da sačuva status četvrtoligaša.
Bordo, koji je poslednji put bio šampion Francuske 2009. godine, bio je redovan član francuske elite do sezone 2021/22, kad je ispao u drugu ligu. Na kraju sezone 2022/23 Bordo je izbačen u treću ligu, a sledeće sezone u četvrtu ligu.
Popularni "Žirondinci" su osnovani davne 1881. godine, a za njih su igrali brojna poznata imena kao što su Kristof Digari, Alan Žires, Žan Tigana, Bernar Lakomb, Pauleta, Joan Gurkuf, Maruan Šamak, Ulrih Rame i Gernot Ror.
Fudbal
Bordo izbačen u šestu francusku ligu!
Fudbalski klub Bordo, šestostruki prvak Francuske, izbačen je u šestu ligu zbog finansijskih problema
Klub je prethodnu sezonu proveo u četvrtom rangu francuskog fudbala, ali nije prethodnih nedelja uspeo da obezbedi devet miliona evra da bi nastavio profesionalno funkcionisanje, pa će morati u amatersku, šestu ligu.
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