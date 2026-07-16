Kada navijačima Crvene zvezde pomenete Bordo, čak i onim mlađim, sigurno da im se kosa odmah digne na glavi i probude neke, ne baš lepe uspomene.

Na leto 2012. godine, crveno-beli su bili bliže nego ikad plasmanu u grupnu fazu Lige Evrope, ali ih ih košmarno veče u Francuskoj koštalo prolaza. Ni vođstvo, pa ni gol Nikole Mikića u 90. minutu nisu pomogli Zvezdi. Nesmotren penal i gol Joana Gurkufa odveli su ekipu Bordoa u grupnu fazu.

Sada, 14 godina kasnije, čuveni klub nalazi se pred gašenjem. Kako pišu francuski mediji, klub nije u situaciji da plati 10 miliona evra koliko je potrebno ne bi li izbegao najdrastičnije sankcije. Sve ide ka tome da neće uspeti da se izvuče jer je gazda odbio da plati taj novac.

U slučaju da se nešto značajnije ne promeni, Bordo će biti izbačen iz okrilja nacionalnih takmičenja, što znači da bi klub mogao da postoji, ali samo u amaterskom, šestom rangu francuskog fudbala.

Nije kao da šestostruki šampion Francuske prethodnih godina živi najbolje dane. Od ispadanja u Ligu 2 2022. godine sve je krenulo nizbrdo. Javili su se veliki problemi u finansijama pa je klub 2024. izbačen u četvrtu ligu gde je prošle sezone završio kao drugoplasirani i nije uspeo da se domogne višeg ranga koji bi mu možda i doneo finansijski boljitak.