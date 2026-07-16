Kako se navodi, nakon angažovanja Bena Bobcijena, nemački klub je odlučio da odustane od dogovora sa Lučićem, koji će ostati na "Marakani".

Njegova sudbina nije poznata, osim što je novim ugovorom sebi obezbedio budućnost u taboru šampiona Srbije.

Uprava kluba nije ni stigla da razmotri temu njegovog ostanka, jer je transfer u nemački klub već bio u poodmakloj fazi, pa se činilo da je pozajmica neminovna, ali došlo je do preokreta.

Prema dogovoru je bilo predviđeno da Vladimir Lučić ode na pozajmicu u vrednosti od 300.000 evra, dok bi potencijalni otkup iznosio 2.500.000 evra.

Sada je sve to propalo, a čini se da Lučić neće imati mnogo prilika da se dokaže Dejanu Stankoviću, pošto su na "Marakanu" pristigli Loizos Loizu i Kristijan Balov, koji popunjavaju poziciju krila.