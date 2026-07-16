Nadala se Matilda Kapeler (26) da će Francuska osvojiti titulu šampiona sveta i da će na ime nagrade selektor Didije Dešan pojačati bankovni konto. Umeto toga, poraz, suze, rezigniranost... Naravno, šalimo se, ali samo u jednom delu lida.

Mnogo je više od puke „supruge sina tog i tog”, vodi dva preduzeća u Londonu, gde živi s izabranikom Dilanom Dešanom. Dok njen svekar Didje pati posle poraza od Španije na SP, ona govori o karijeri i braku.

- Sa sestrom sam pokrenula savetodavnu firmu. Planiranje putovanja zahteva vreme. U početku smo radile besplatno, na kraju smo shvatili da postoji pravi potencijal, pa nam je pala na pamet ideja da to pretvorimo u posao i organizujemo putovanja širom sveta.

Govorila je i o čestom komentarisanju njenog braka.

- Svesna sam interesovanja, dobijam divne poruke, prija mi to jer sam sasvim obična osoba, ali i supruga sina poznate ličnosti. Iznenađena sam, dirnuta i oduševljena, to je uvek lepo.

Prisetila se kako je počela ljubavna priča.

- Slučajno smo se sreli na zabavi. Nisam znala ko je on, a nisam se ni interesovala jer sam bila u vezi. Pošto me je dečko ostavio, saznala sam da sam se dopala Dilanu. Počeli smo da se dopisujemo na Instagramu. Pozvao me je da se nađemo u Monaku. Bila sam pod stresom i nervozna kao što to čovek obično biva na prvom sastanku posle koga je usledio poljubac. Na kraju sam ga pitala šta želi. Jasno mi je stavio do znanja da je zainteresovan za mene i tako je sve počelo, a završilo se predivnim venčanjem na jezeru Komo.

Didije je prizeman

Kako je protekao susret s porodicom tvog partnera?

- Iskreno, ništa nisam znala o fudbalu. Drugarice su me uputile u sve. Bila sam nervozna prilikom upoznavanja, ali Didije Dešan je veoma prizemna osoba. Bio je ljubazan prema meni, učinio je sve da se osećam prijatno i opušteno.

Flaše za vodu sa kristalima

Matilda je veoma uspešna u nekoliko oblasti.

- Nikoga ne prisiljavam, ali verujem u energiju. Tako je nastao brend „Etincel Collection”. Sestra i ja u ponudi imamo sveće i flaše za vodu s kristalima.