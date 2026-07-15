Bliži se Svetsko prvenstvo kraju, poznato je da je Španija prvi finalista Mundijala, dok se sada čeka i drugi putnik između Engleske i Argentine.

Ipak, postoji strah da bi finale planetarnog takmičenja moglo da bude odloženo ili prekinuto!

Reč je o vremenskoj nepogodi.

Veliko finale je zakazano za nedelju od 21 čas po srednjoevropskom vremenu, u Nju Džersiju.

Prema trenutnoj situaciji, prognozira se da bi između subote i nedelje moglo da bude promena, a u slučaju istih promena u toku nedelje, stvorili bi se veliki problemi.

Bio bi to još jedan od presedana kada je u pitanju finale Mundijala. Jer, već je jedna promena poznata - pauza između dva poluvremena će trajati pola sata, u kojoj će publici biti ponuđen bogat program umetnički program, na kojem će nastupiti brojne svetske zvezde.