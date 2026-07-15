"Orlići" su razmontirali vršnjake iz Italije sa 83:52.

Izabranici Nemanje Jovanovića su time upisali i četvrtu pobedu u isto toliko mečeva u Ljubljani – a sve su dolazile sa ogromnom razlikom (+17, +22, +23, +23).

Srbija je furiozno ušla u ovu utakmicu i već posle prvih deset minuta imala dvocifrenu prednost (30:17), a razlika je nastavila da raste i raste.

Na poluvremenu je bilo +18 posle serije od 8:0, a u trećoj četvrtini čak +31, a u samoj završnici i +34, ali su "azuri" uspeli da nešto ublaže svakako ubedljiv poraz u poslednjim minutima.

Najbolji u našem timu bio je Andrej Lučić sa 17 poena i četiri asistencije, a dobro su ga pratili Mitar Bošnjaković sa 12 poena, šest skokova i pet asistencija i Uroš Šuput sa deset poena i po tri skoka i asistencije.

Na drugoj strani Trunćeti je upisao 15, a Arhienbuva 11 poena.

Srbija će u četvrtfinalu Evrobasketa igrati protiv Grčke, koja je dosad zabeležila dve pobede (Belgija, Izrael) i dva poraza (Španija, Hrvatska). Taj meč na programu je već u četvrtak.