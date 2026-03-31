Pred ključnu utakmicu baraža za plasman na Svetsko prvenstvo 2026, italijanska sportska štampa iskazala je iznenađenje zbog stanja terena na stadionu “Bilino polje” u Zenici. U fokusu kritika našla se trava i izgled terena nekoliko dana pre duela između Bosne i Hercegovine i Italije, zakazanog za utorak.

Nevreme koje je zahvatilo region, obilne kiše i čak sneg, uticalo je na uslove na terenu, što je bilo dovoljno da novinari iz Italije postave pitanje:

- Ovde se igra? - uz fotografije koje su objavili na društvenim mrežama.

Edin Džeko je, doduše, lepo rekao da stadion u Zenici izgleda kao veliki broj onih u Italiji, što i jeste tačno.