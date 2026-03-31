Mohamed Salah je najavio kraj jedne ere – velike i istorijske. Došao je na Enfild na mala vrata, a odlazi kao egipatski faraon. Utkan je u najveće uspehe Liverpula u 21. veku i epitet legende je zakačio na svoja leđa. Ipak, došlo je vreme za kraj – pošto je najavio da odlazi iz kluba na leto.

Postavlja se pitanja gde će nastaviti karijeru. Najglasnije se pričalo o Saudijskoj Arabiji, a kako vreme odmiče pojavila se i Amerika. Svakako, sve je još u fazi spekulacija, a zanimljive reči su došle iz reprezentativnog kampusa Egipta.

Naime, Ibrahim Hasan, sportski direktor reprezentacije Egipta, otkrio je da dva evropska velikana gledaju u pravcu Salaha.

- Lično bih više voleo da ostane u Evropi i da ne ide u SAD - rekao je za ON Sport, da bi onda otkrio imena klubova koji su zainteresovani za usluge egipatskog fudbalera.

- Čuo sam da ima ponude od PSŽ-a i Bajerna iz Minhena. Takođe su mu se obratili i klubovi iz Italije. Ako pređe u MLS, biće van centra pažnje, neće ga se sećati više nego što se ja sada sećam Lea Mesija.