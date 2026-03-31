Šta je isitna o aferi špijunaža?

Vojnik je stajao pored ograde i pratio trening duže nego što je dozvoljeno, snimajući igrače i moguće taktičke detalje. Nakon što su to primetili, članovi osoblja i obezbeđenja su odmah reagovali i upozorili ga da takvo ponašanje nije dozvoljeno.

Lokalni Savez je najavio zvaničnu žalbu misiji EUFOR, a ubrzo je stiglo i objašnjenje! Iako je u početku sve izgledalo kao pokušaj prikupljanja informacija uoči važne utakmice protiv Italije, zvaničnik italijanskog Ministarstva odbrane kontaktirao je "Klix.ba" i objasnio da je to bila samo radoznalost.

Tvrde da je vojnik samo prolazio kroz područje, a pošto se njihova baza nalazi u neposrednoj blizini, snimao je usput ne znajući da je to zabranjeno. Takođe su naglasili da je fudbal izuzetno popularan u Italiji, što je dodatno podstaklo njegovo interesovanje.

Da li govore istinu, teško je reći...