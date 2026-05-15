Skupe karte za najveći sportski događaj ove godine odvratile su mnoge fudbalske zaljubljenike i entuzijaste, iskrene fanove, da uopšte razmišljaju o odlasku na Mundijal, tvrdi Čeferin.

Svestan je isto tako da će stadioni biti puni, ali će ih popuniti samo oni navijači sa dubljim džepom, a to nije ono što je, kako kaže, suština fudbala i ovakvog takmičenja.

- Mislim da u SAD postoji veliki broj bogatih ljudi koji mogu da priušte karte i da napune tribine tokom Mundijala. Ali, da li je to poenta fudbala? Nisam siguran. Zato će UEFA zadržati stare cene ulaznica za naredno Evropsko prvenstvo - poručio je Čeferin i direktno prozovao prvog čoveka FIFA Đanija Infantina.

Šefu UEFA je, naravno, jasno da organizatori žele profit, ali do njega, kako kaže, žele da dođu na pogrešan način.

- Ako zaista žele da zarade, trebalo bi da podignu cenu karata specijalnih loža. Ima dovoljno bogatih ljudi na svetu koji će kupiti mesto u specijalnoj loži čak i za više novca. Ali nemojte oduzimati fudbal pravim navijačima. Karta za finale košta 7.500 evra, a na to dodajte avionsku kartu i hotel. Nema mnogo pravih navijača koji to mogu sebi da priušte. Naravno, na kraju će reći da su stadioni ionako bili puni, ali nisam siguran da je to suština fudbala.