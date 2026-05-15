Na spisku se nalazi 26 fudbalera: golmani - Tibo Kurtoa, Sene Lamens, Majk Penders; odbrana - Timoti Kastanj, Zeno Debast, Maksim de Kujper, Koni de Vinter, Brendon Mehele, Tomas Menije, Natan Engoj, Hoakin Sejs, Artur Tet; vezni red - Kevin de Brujne, Amadu Onana, Nikolas Raskin, Juri Tilemans, Hans Vanaken, Aleks Vitsel; napad - Šarl de Ketelare, Žeremi Doku, Matijas Fernandez Pardo, Romelu Lukaku, Dodi Lukebakio, Dijego Moreira, Aleksis Salemakers, Leandro Trosar.



Fudbaleri Belgije će pre početka Svetskog prvenstva odigrati dve prijateljske utakmice protiv Hrvatske i Tunisa.

Belgija će na SP igrati u grupi G protiv Irana, Egipta i Novog Zelanda.

SP će se održati od 11. juna do 19. jula u 16 gradova SAD, Meksika i Kanade.