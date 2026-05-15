Posle burne završnice i velike tenzije u finalu Kupa Srbije, Miroslav Tanjga, trener Vojvodine je odlučio da javno spusti loptu i uputi izvinjenje sudiji Pavlu Iliću zbog izjava koje je dao neposredno po završetku meča.

Emocije su odmah posle finala očigledno proradile, posebno zbog načina na koji je Vojvodina ispustila veliku prednost i ostala bez trofeja. Ipak, pošto je ponovo pogledao utakmicu i analizirao sporne situacije, Tanjga je promenio ton.

- Posle odgledane utakmice i dodatne analize svih situacija, shvatio sam da je sudija Pavle Ilić sa svojim saradnicima posao odradio korektno i profesionalno”, rekao je strateg Novosađana. “Neposredno po završetku finala reagovao sam pod velikim emotivnim nabojem, razočaran načinom na koji smo izgubili utakmicu posle primljenog gola u samoj završnici, produžetaka i penala.

Trener Vojvodine priznaje da su pojedine reči izgovorene u afektu bile pogrešne i da ne priliče ni njemu ni klubu koji predstavlja.

- U takvim okolnostima izneo sam komentare koje danas smatram neprimerenim. Zbog toga želim javno da se izvinim sudiji Pavlu Iliću, njegovim pomoćnicima i celokupnoj sportskoj javnosti, zbog izgovorenih reči i svog ponašanja posle utakmice. Takve reakcije nisu bile na nivou trenera FK Vojvodina, tradicije i renomea našeg kluba. Sa druge strane, fudbaleri oba tima su odigrali odličnu utakmicu, pokazali su da može u Srbiji da se igra evropski fudbal. Na to treba da budemo ponosni. Crvenoj zvezdi čestitam na osvojenom trofeju. U odlučujućim trenucima imali su više iskustva, koncentracije, a potom i sportske sreće u penal seriji i zasluženo su stigli do pehara - poručio je Tanjga