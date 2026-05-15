Nekadašnji fudbaler Juventusa Fabrisio Ravaneli za Tutosport govorio o identitetu "njegovog" Juventusa, njegovom karakteru, ali i povukao jasne paralele sa današnjim timom. U centru razgovora bile su emocije, sećanja i poređenja dve potpuno različite ere Bjankonera, ali i kritički osvrt stare garde na ono što klub danas predstavlja u evropskom fudbalu.

Bremer je rekao da sa 29 godina više nema vremena za čekanje trofeja, a i budućnost Vlahovića je i dalje neizvesna…

- Biti u Juventusu za mene je bio privilegija, iako toga oni koji su unutra često nisu svesni. Odlazak iz Juventusa bio je jedna od najvećih grešaka u mojoj karijeri. Zato savetujem igrače poput Vlahovića i Bremera da ostanu, da pokušaju da ispišu istoriju Juventusa i postanu lideri koji će vući ekipu.