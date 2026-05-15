- Nisam igrao jer mi je trener rekao da sam tek četvrti izbor u napadu. Ispred mene su Mastantuono, Vinisijus i Gonzalo. Bio sam spreman da počnem, ali to je njegova odluka i moram da je poštujem. Nisam ljut - izjavio je Embape.

Međutim, samo nekoliko minuta kasnije, usledio je novi šok. Alvaro Arbeloa je na svojoj konferenciji oštro demantovao prvu zvezdu tima:

- Verovatno me nije dobro razumeo. Ne znam šta da vam kažem, nikada mu nisam rekao da je četvrti napadač.

Navijači na "Bernabeuu" su zvižducima dočekali ulazak Embapea u igru, ali on tvrdi da ga to ne dotiče lično.

- Šteta je što nisam igrao u El Klasiku, ali to je život. Ne možemo menjati mišljenje ljudi. To je njihov način, ne uzimam to lično. Navijači su nekada nezadovoljni, ali su uvek tu. Niko neće umreti večeras zbog zvižduka. To se dešavalo svakom igraču u Realu - poručio je Kilijan.

Embape se osvrnuo i na optužbe da je išao na odmor u Italiju bez dozvole, ali i na činjenicu da ne prati španske medije.

- Imao sam dozvolu kluba da odem u Italiju. Šta sam tamo radio? Vi kažete odmor, ali vi ne znate kontekst. Moja greška, kao i celog tima, jeste što nismo osvojili titule ove sezone, a ne to gde sam bio.

Posebno je zanimljiv bio njegov odgovor na pitanje o kritikama trenera Arbeloe u medijima:



- Ne gledam trenerove konferencije. Kod kuće imam francusku televiziju, ne gledam španske kanale. Ne znam šta je pričao o mojim treninzima.

Uprkos problemima sa stručnim štabom, Embape je stao u zaštitu predsednika kluba.

- Florentino Perez je najbolji predsednik u istoriji fudbala. Srećni smo što ga imamo. Ljudi ne smeju da zaborave šta je uradio za ovaj klub. Što se tiče mojih povreda, Real nikada ne greši u dijagnozama. To je najbolji klub na svetu.