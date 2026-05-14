Selektor fudbalske reprezentacije Francuske Didije Dešan objavio je spisak od 28 imena na koje računa za predstojeći Mundijal.

Trikolori važe za jednog od najvećih favorita za osvajanje takmičenja i opet stižu sa strahovitim snagama, a da pritom nema nekoliko izuzetnih imena poput Uga Ekitikea, Korentana Tolisoa, Eduarda Kamavinge… Upravo je izostanak veziste Reala možda i najveće iznenađenje.

- Izlazi iz teške sezone u kojoj nije igrao mnogo i imao je nekoliko povreda. Mlad je. Morao sam da donesem odluke, ali mogu da zamislim njegovo razočaranje večeras - rekao je Dešan na obraćanju.

GOLMANI: Majk Menjon, Bris Samba, Robin Rise

ODBRANA: Luka Dinj, Malo Gusto, Lukas Ernandez, Teo Ernandez, Ibrahima Konate, Žil Kunde, Vilijam Saliba, Dajo Upamekano, Maksens Lakroa

VEZNI RED: Engolo Kante, Adrijen Rabio, Orilijen Čuameni, Voren Zair-Emeri, Manu Kone.

NAPAD: Usman Dembele, Bredli Barkola, Žan-Filip Mateta, Markus Tiram, Dezire Due, Kilijan Embape, Majkl Olise.