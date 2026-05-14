Iako je zakoračio u petu deceniju Kristijano Ronaldo neprestano beleži impresivne rezultate na terenu. Na dobrom je putu proslavljeni Portugalac da donese dugo čekanu titulu Al Nasru, ali uporedo sa obavezama u dresu rijadskog velikana, stiže napadač da se bavi i brojnim poslovima van granica igrališta.

Ronaldo je odlučio da kupi udeo – i to značajan kako prenosi agencija “Bloomberg”, u kompaniji za striming sportskog sadržaja “LiveModeTV”.

Ova platforma za striming sportskih prenosa povezana je sa kompanijom “LiveMode”, koja u Brazilu upravlja projektom “CazéTV”.

- Misija je da se sport približi svima, na potpuno nov i inspirativan način. Sport može da menja živote i želimo da obogatimo ceo ekosistem, proširujući domet i angažovanje najvećih takmičenja kroz prenose na Jutjubu i sadržaj koji se distribuira na svim platformama društvenih mreža za sve - poručio je legendarni as, prenose portugalski mediji.