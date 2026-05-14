Aleksa Brđović je napustio klupu Radničkog i otisnuo se put Rusije, a njegov naslednik je Nemanja Opačić! Šampion Srbije je objavio da ekipu u narednoj sezoni preuzima doskorašnji asistent u stručnom štabu.

- Nakon dugogodišnje povezanosti sa klubom, kako kroz igračku karijeru tako i kroz stručni štab, Nemanja preuzima ulogu prvog trenera i nastavlja svoj put uz naš klub. Bio je deo šampionskih generacija, a prethodnih sezona radio je kao pomoćni trener i jedan od važnih ljudi u stručnom štabu. Klub mu želi mnogo uspeha, pobeda i zajedničkih trenutaka za pamćenje - napisali su u saopštenju.

Podsetimo, Nemanja je rođen 1991. godine, a tokom igračke karijere nosio je dres Radničkog, Đerdapa, Spartaka iz Ljiga i Niša. Od 2019. godine je član stručnog štaba.