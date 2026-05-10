Radnički je nedavno odbranio naslov državnog prvaka u odbojci, odnosno osvojio četvrtu krunu, posle dve takođe vezane (2009, 2010).

Kao što se, objektivno, i očekivalo, Kragujevčani su pobedili Vojvodinu i u trećoj utakmici finala plej-ofa - 3:0 (25:22, 25:23, 25:18). Najefikasniji je ponovo bio iskusni Mladen Bojović, sa 17 poena, a pratio ga je Ivan Ćirović sa 10 poena, dok su se u novosadskom timu istakli Marko Radosavljević sa 12 i Stefan Kokeza sa 10 poena.

Titulom šampiona Srbije 2025/26. se diče Jovan Vukmirović, Ivan Ćirović, Pavle Jovanović, Ivan Kostić, Dušan Lopar, Lazar Stašević, Vladimir Gajović, Mladen Bojović, Branislav Banković, Janko Nikolić, Edvin Hadžimehmedović, Milan Živanović, Milutin Nejić i David Kovač, sin slavnog srpskog odbojkaša.

- Bili smo najbolji kad je bilo najpotrebnije, a to je plej-of u kojem nismo poraženi. Odbranili smo titulu, što je mnogo teško - kaže Aleksa Brđović, mladi trener Radničkog, sumirajući još jednu pobedničku sezonu na kormilu trenutno najuspešnijeg srpskog kluba.

Posle osvajanja prethodne titule, one koju je sad odbranio, Brđović je za Alo! rekao da bi voleo da se oproba i u inostranstvu, najviše u Rusiji ili Poljskoj, gde je igrao, zna jezik i poznaje odbojku u tim zemljama. Sad je to izvesno.

- Vreme je za promenu i odlazak u inostranstvo posle četiri godine i četiri trofeja. Hvala Radničkom na pruženoj šansi i siguran sam da će nastaviti sa uspesima i narednih godina - ističe Aleksa, koji je već počeo da prestiže trenerske uspehe legendarnog oca Dejana Brđovića.

Brđović je u Rusiji igrao za ekipu Gasprom-Jugra iz Surguta, jednog od najstarijih gradova u Sibiru. Taj klub je u elitnoj ligi Rusije zauzeo 10. mesto, da bi ispao u prvom kolu plej-ofa. Ipak, Aleksa se ne vraća u hladni Sibir, već će biti trener Orenburga, ekipe koja je zauzela 13. mesto, od 16 u šampionatu Rusije.