Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su večeras titulu šampiona Srbije, pošto su u finalu plej-ofa Superlige savladali Vojvodinu rezultatom 3:0 u pobedama.
Radnički je večeras na u trećoj utakmici finala svom terenu pobedio sa 3:0 (25:22, 25:23, 25:18), posle 80 minuta igre.
Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Mladen Bojović sa 17 poena, dok je Ivan Ćirović postigao 10.
U redovima Vojvodine istakao se Marko Radosavljević sa 12 poena, dok je Stefan Kokeza zabeležio 10.
Ekipa iz Kragujevca je tako osvojila drugu uzastopnu, a ukupno četvrtu titulu šampiona Srbije.
Za najboljeg igrača (MVP) finala proglašen je korektor Radničkog Mladen Bojović.
