Odbojkaši Radničkog iz Kragujevca odbranili su večeras titulu šampiona Srbije, pošto su u finalu plej-ofa Superlige savladali Vojvodinu rezultatom 3:0 u pobedama.

Radnički je večeras na u trećoj utakmici finala svom terenu pobedio sa 3:0 (25:22, 25:23, 25:18), posle 80 minuta igre.

Najefikasniji u ekipi Radničkog bio je Mladen Bojović sa 17 poena, dok je Ivan Ćirović postigao 10.

U redovima Vojvodine istakao se Marko Radosavljević sa 12 poena, dok je Stefan Kokeza zabeležio 10.

Ekipa iz Kragujevca je tako osvojila drugu uzastopnu, a ukupno četvrtu titulu šampiona Srbije.

Za najboljeg igrača (MVP) finala proglašen je korektor Radničkog Mladen Bojović.