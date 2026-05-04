Fudbaleri Bodea poraženi su u meču sedmog kola lige Norveške od Moldea na svom terenu - 0:1.

Klub koji je do pre samo mesec i po dana pisao istoriju u Ligi šampiona, došao nadomak četvrtfinala, pre toga izbacivši Inter... sada je napravio novi kiks.

Gol odluke postigao je Guldbrandsen u 36. minutu.

Vicešampion Norveške nakon poraza od Sportinga izgubio je od aktuelnog prvaka skandinavske zemlje Vikinga sa čak 0:5, igrao nerešeno sa Sarpsborgom, a sada je poražen i od Moldea.

Trenutno prvoplasirani tim Norveške je Tromse sa 20 bodova. Iza su Viking, Lilestrem i tek onda Bode.