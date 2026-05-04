Fudbaleri Notingem Foresta pobedili su danas Londonu ekipu Čelsija rezultatom 3:1 u utakmici 35. kola Premijer lige.

Gostujuća ekipa je povela u drugom minutu pogotkom Taiva Avonjija, posle centaršuta Dilana Bakve.

Igor Žezus je u 15. minutu iz penala duplirao prednost Notingema. Prethodno je Malo Gusto u svom šesnaestercu povukao Avonjija.

Čelsi je u 45+10. minutu imao priliku da iz penala smanji prednost Notingema, ali je Mats Sels zaustavio šut Kola Palmera. Pre toga su se glavama sudarili Zak Abot i debitant u timu Čelsija Džesi Deri, koji je potom iznet na nosilima.

Avonji je u 52. minutu pogodio za 3:0, posle dodavanja Morgana Gibs-Vajta.

Domaća ekipa je u 73. minutu postigla gol, ali je pogodak Žoaa Pedra poništen zbog ofsajda posle VAR provere.

Žoao Pedro je u 90+3. minutu postavio konačan rezultat, kada je postigao gol "makazicama".

Reprezentativac Srbije Nikola Milenković igrao je za Notingem od početka drugog poluvremena.

Čelsi je doživeo šesti uzastoni poraz u domaćem prvenstvu i nalazi se na devetom mestu na tabeli Premijer lige sa 48 bodova.

Notingem je vezao treću pobedu u nizu i trenutno je na 16. poziciji na tabeli sa 42 boda.

U sledećem kolu, Čelsi će gostovati Liverpulu, a Notingem će dočekati Njukasl.