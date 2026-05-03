Fudbaleri Mančester Junajteda savladali su danas Liverpul rezultatom 3:2 u derbiju 35. kola Premijer lige.



Junajted je na prepunom Old Trafordu vodio 2:0 golovima Mateusa Kunje u šestom i Benjamima Šeška u 14, ali je Liverpul na početku drugog poluvremena stigao do izjednačenja preko Dominika Soboslaja u 47. i Kodija Gakpa u 56. minutu.



Ipak, pobedu Junajtedu doneo je Kobi Maino u 77. minutu.



Junajted je treći na tabeli sa 64 boda, a Liverpul četvrti sa 58.

Posebnu težinu ovom meču dala je i vest da je legendarni trener Ser Aleks Ferguson pre početka utakmice hitno prevezen u bolnicu, što je, čini se, dodatno motivisalo igrače Junajteda da pruže maksimum u derbiju.