Ofanzivac Crvene zvezde Šavi Babika, koji je trenutno na pozajmici u Karagumruku nije u užim planovima stručnog štaba kluba iz Ljutice Bogdana, i na "Marakani" ne bi imali ništa protiv da na leto ponovo promeni sredinu.

Činjenica da će tim koji predvodi Aleksandar Stanojević u Turskoj, a u koji je Gabonac otišao tokom zime, vrlo verovatno ispasti iz lige, jasno ukazuje na to da ga neće otkupiti.

Teško će kao drugoligaš moći da izdvoje 4.000.000 evra, koliko je Zvezda tražila od Karagumruka za otkup ugovora.

Ipak, čini se da bi to mogao da iskoristi Karabag, piše “Sport 1” iz Azerbejdžana.

Naime, želja kluba koji je bio hit Lige šampiona minule sezone je da Babika bude zamena za Abdelaha Zabira, kapitena ekipe koji ima 34 godine i koji će na kraju sezone napustiti klub.

Podsetimo, Zvezda je prošlog leta dovela Babiku iz Tuluza, ali se Gabonac prilično bledo pokazao na Marakani. Odigrao je svega šest utakmica za crveno-bele, a potom je doživeo povredu koja je uslovila višemesečnu pauzu.

Na zimskim pripremama kod Dejana Stankovića nije uspeo da se nametne, i sve realnije deluje da neće dobiti drugu šansu u Zvezdi.