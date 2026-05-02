U finalu mastersa u Madridu sastaju se Janik Siner i Aleksander Zverev. Biće to njihov četvrti međusobni okršaj ove sezone, a Nemac u prethodna tri duela nije uspeo ni set da osvoji.
Nada se Zverev da bi konačno mogao makar da oteža posao Sineru.
- Možda u nedelju uspem da mu otežam posao - rekao je treći reket sveta.
Na konstataciju da ima pobede protiv Sinera, Zverev je uz osmeh odgovorio:
- Jesam, dobio sam ga četiri puta... ali sam izgubio poslednjih osam. On je bez dileme najbolji igrač na svetu. Pokušaću samo da mu otežam meč.
Finale je na programu u nedelju od 17 časova.
Komentari (0)