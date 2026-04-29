- Pričaju kako se Siner ponaša poput robota, ali on je na neki način kao Novak Đoković. Ima tu usredsređenost - rekao je Sapsford.

Govorio je i o Karlosu Alkarazu.

-Smatram da je Alkaraz, tako reći, skoro previše dobar za svoje dobro. To znači da mu koncentracija ponekad pobegne tokom meča. Da je malo manje talentovan, morao bi više da se koncentriše kao što sam ja činio. Imao sam osećaj da moj tenis nije dovoljno dobar, ali sam to nadomeštao sa intezitetom i mentalnom snagom. Alkaraz je predobar sa teniskog aspekta, poseduje svaki udarac i može da se prilagodi svakom stilu kojem želite. Rezultat je to da mu je nekada mentalni pristup labaviji, zato smatram da ga je lakše savladati u nekim ranim fazama turnirima i kada nije skroz usredsređen i dok nije uhvatio ritam - naveo je Sapsford.

Nastavio je u istom ritmu.

- Postoji ta rasprava da je Janik malo jednodimenzionalan, a da Alkaraz nije. Ako želi da igra daleko od osnovne linije, on to može. Ako želi da igra servis volej, i to može. Ako želi da vas zavitlava sa skraćenim lopticama, da lobuje, može i to. Alkaraz je nešto kompletniji igrač. Siner je dobar udarač. Gledao sam tenisere na treninzima na Vimbldonu, Siner je jedan od ""najčistijih udarača". Neverovatno je koliko dobro napada lopticu i sa kojim tajmingom. Ali, eto, možete reći da je nešto jednodimenzionalniji od Alkaraza. Ako mu ne radi "plan A", nema uvek "plan B" - zaključio je Sapsford.