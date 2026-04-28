Bivši španski teniseri Aleks Koreča i Felisijano Lopez otvoreno su pričali o njegovim zdravstvenim problemima. Ni jedan ni drugi nisu uvereni da će ga gledati na londonskoj travi.

-Maksimalno strpljenje. Mora da se ide iz dana u dan sa postepenim oporavkom. Nema poente dati tačan datum povratka. Vratiće se treninzima tek posle mesec, mesec i po dana. Vratiti se na travu tek tako, drugačija je podloga, jači su servisi, jedan loš potez može da ugrozi oporavak. Nisam siguran da li može da se vrati za Vimbldon. Želim mu da se što pre oporavi. Odustali su od Rolan Garosa što govori da žele da reše problem sa povredom. Kada će da se vrati? Kada bude spreman potpuno - rekao je Koreča.

Na to se nadovezao i Lopez koji je direktor turnira u Madridu. Imao je iste probleme kao Karlos i zna koliko to može da bude opasno.

-Imao sam i ja veoma sličnu povredu. Zglob ima dosta elemenata, deo je tela koji je teniseru potreban ne na 100, već na 200 odsto. Sve se radi zglobom. Ako nisi potpuno fit, onda to može da ugrozi i neke druge delove tela. Mora da bude veoma smiren. Slušali ste i njegove izjave, rekao je i sam da mu se ne žuri, da hoće da se oporavi. Svestan je da je problem ozbiljan. Mlad je, nema potrebe da žuri - zaključio je Lopez.