Alkaraz je preskočio Rolan Garos, a neće nastupati ni na Vimbldonu, te će tako konkurencija imati veliku priliku da se dograbi trofeja.

Za to vreme, može se videti da Karlos Alkaraz ne može bez tenisa, pa je osvanuo snimak na kojem igra sa svojim drugarima, a ono što je svima zapalo za oko, jeste da je igrao levom rukom, jer desnu ne želi da aktivira sve dok se potpuno ne oporavi.

Marka prenosi da se Alkaraz nalazi u rodnoj Mursiji, takođe i da se prešaltao na brzu podlogu, svestan da će to biti sledeći njegov izazov posle odustajanja od Vimbldona.

panac se povredio još u Barseloni, posle toga je odlučio da napravi najpametniji potez i povuče se dok se poptuno ne oporavi.