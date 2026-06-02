Netfliks je snimio dokumentarac o njegovoj legendarnoj karijeri, a procureo je i deo u kojem navodi 10 najvećih sportista u istoriji.

Zanimljivo je da je sa liste izostavio Rodžera Federera. I pored toga što su veliki prijatelji i što već godinama pričaju bajke jedna o drugom, Nadal nije naša mesto za Federera.

Ovo je Rafinih top 10:

Majkl Džordan (košarka)

Džek Niklaus (golf)

Tajger Vuds (golf)

Novak Đoković (tenis)

Muhamed Ali (boks)

Mihael Šumaher (Formula 1)

Usein Bolt (atletika)

Majkl Felps (plivanje)

Dijego Maradona (fudbal)

Pele (fudbal)

Federer sigurno neće reagovati na ovo, ali... Sigurno mu neće biti prijatno da vidi ovako nešto.