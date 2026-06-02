Nikola Jokić će igrati za Srbiju tokom leta, dok njegov saigrač iz Denvera Džamal Marej neće biti deo nacionalnog tima Kanade. On je odbio da potpiše ugovor kojim je trebalo da se obaveže da će igrati za dres sa nacionalnim grbom. Nije bio spreman da to uradi.

-Marej neće igrati za Kanadu u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo ni na Olimpijskim igrama 2028. godine jer je odbio da potpiše trogodišnji ugovor kojim bi se obavezao da igra za Kanadu. To je nacionalni savez tražio od igrača. Na to su pristali Šej Gildžus-Aleksander, Nikel Aleksander-Voker, Dilon Bruks, Ar Džej Beret, Benedikt Maturin i mnogi drugi. Marej, Endrju Vigins i Šedon Šarp su odbili - prenose američki mediji.

Selektor Srbije Dušan Alimpijević nedavno je potvrdio da računa na Jokića, da je razgovarao sa njim i da će biti na raspolaganju "orlovima" tokom reprezentativnih FIBA "prozora" u borbi za plasman na Mundobasket.

Ostaje da se vidi da li će Jokić i Marej i naredne sezone biti saigrači jer se već neko vreme nagađa da bi bek mogao da bude trejdovan.