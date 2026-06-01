Ana Ivanović prisustvuje događaju koji je organizovao čuveni italijanski luksuzni modni brend i fabrika tekstila koja je sinonim za takozvani „tihi luksuz“ u odevanju, Loro Piana.

U pitanju je luksuzni sportsko-modni događaj, SEASE Tennis Cup koji se održava u Portofinu, a organizuju ga braća Franko i Đakomo Loro Pjana, osnivači brenda SEASE i naslednici imperije Loro Piano.

Ovaj trodevni teniski turnir okuplja svetsku elitu, ljubitelje tenisa, poznate ličnosti i ambasadore brenda. Program obuhvata duge teniske mečeve, luksuzne večere i veliku završnu zabavu na plaži u Portofinu.

Ovo malo primorsko selo je jedna od najmanjih opština u Italiji i privlači veliko interesovanje turista. Ima manje od 400 stanovnika koji se trude da sačuvaju poseban duh svog mesta, koncentrisanog oko uvale u obliku polumeseca, i pored činjenice da je Portofino postao svetska turistička atrakcija.

Autentično ribarsko selo transformisano je vremenom u elitno letovalište gde se umesto brodića lokalnih pecaroša sidre luksuzne jahte.

Ana Ivanović boravi u Portofinu sa kumom Miroslavom Minjom Najdanovski, koja je jedna od najboljih srpskih plivačica svih vremena i trostruka učesnica Olimpijskih igara.

Minja je bila venčana kuma Ani Ivanović 2016. u Veneciji kada se bivša teniserka udala za Bastijana Švajnštajgera, proslavljenog nemačkog fudbalera. Podsetimo, čuveni par rastao se 'prošle godine, a brak im je doneo trojicu sinova - Tea, Leona i Luku.

Dok je Ana u ovom selu, Bastijan je snimljen kako na ulici razmenjuje nežnosti sa Bugarkom, sa kojom je i prevatio bivšu teniserku...