Bivši fudbaler Crvene zvezde Abiola Dauda već danima na svom "X" nalogu deli zanimljive priče iz igračke karijere, a posebno su interesantne one iz perioda provedenog na "Marakani".

Nigerijski napadač je za crveno-bele nastupao od februara 2013. do leta 2014. godine i za to vreme na 38 utakmica postigao 17 golova.

Glavni akter ove Daudine priče je Ifeani Onjilo, još jedan bivši napadač Zvezde. Nije ga Dauda direktno spomenuo, ali je jasno da je mislio na njega.

Naime, Onjilo je nakon fenomenalnih partija u Javoru stigao na "Marakanu", ali se nije proslavio. Nigerijac je veći deo vremena proveo na klupi, da bi potom otišao na Kipar, pa u Saudijsku Arabiju. Tamo su ga dobrano mučile povrede.

- Ponekad, kada ljudima daješ savete o tome šta misliš da je u tom trenutku dobro za njih, oni će pomisliti da ne želiš njihov napredak.

Istinita priča…

Igrao sam protiv njega i bio je noćna mora u toj utakmici, a moj klub ga je kasnije doveo, pa smo završili u istom timu i kao Nigerijci pazili jedan na drugog.

Pre nego što je došao da mi se pridruži, pitao me je kakav je klub i sve ostalo tamo, a ja sam mu rekao samo najbolje stvari o klubu, pošto je i on već znao neke stvari o njemu.

Posle dosta razgovora, pitao sam ga zašto želi da dođe, a on je rekao da ne može da odbije tu priliku, i ja sam mu rekao da je onda u redu, neka dođe.

Obojica igramo na istoj poziciji i rekao sam mu: “Brate, neću ti olakšati da igraš, jer uvek želim da znam sa kim se takmičim da bih mogao da budem bolji od njih.” I smešno je što smo na kraju živeli zajedno u istoj kući.

Počeli smo nekoliko utakmica zajedno, ali je kasnije većinu sezone bio na klupi. Sledeće sezone je otišao u drugu zemlju da igra i tamo je bio zapažen, pa je dobio transfer u Saudijsku Arabiju, i to veoma dobar.

Posle nekoliko meseci se povredio i dugo je bio van terena, a klub iz Saudijske Arabije mu je rekao da može da ide bez ikakve kompenzacije. Tada sam ga pitao da li želi da ode u Švedsku da krene ispočetka, jer znam nekoliko ljudi koji bi mu mogli obezbediti klub, ali je rekao NE zbog ponuđene plate. Pokušao sam da mu objasnim zašto bi trebalo da ode i krene ponovo, ali nije prihvatio moj savet.

Često je menjao klubove posle toga, ali na kraju nije imao šta da pokaže, jer su povrede uzele najbolje godine njegove karijere.

Mnogi fudbaleri ne ostvare karijeru kakvu su želeli zbog povreda i to je deo igre, ali nije baš lep način da se završi karijera koja je mogla biti sjajna - rekao je Dauda.