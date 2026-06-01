Ljubitelji tenisa u utorak, 2. juna, biće svedoci meča koji će zlatnim slovima ostati upisan u istoriju Rolan Garosa. U borbi za polufinale sastaće se Rumunka Sorana Kirstea i ruska senzacija Mira Andrejeva, a njihov duel već je srušio jedan neverovatan rekord.

Naime, razlika u godinama između ove dve teniserke iznosi čak 17 godina i 22 dana, što je najveći starosni jaz između dve rivalke u četvrtfinalu jednog Grend slema u poslednjih 35 godina!

Sorana Kirstea (36 godina, 18. na WTA listi) uspela je da ponovi uspeh karijere čak 17 godina nakon što je prvi put igrala četvrtfinale u Parizu. Ona je u osmini finala eliminisala Ksiu Vang (6:3, 7:6), pokazavši da su godine za nju samo broj.

Sa druge strane mreže stajaće devojka koja redefiniše pojam "čuda od deteta". Mira Andrejeva (19 godina, 8. na WTA listi) plasirala se među osam najboljih na Rolan Garosu treću godinu zaredom, nakon što je lako počistila Džil Tajhman (6:3, 6:2).

Statističari "OptaAce-a" ističu da se ovakva razlika nije videla još od 1991. godine i čuvenog Vimbldona. Tada su snage odmerile legendarna Martina Navratilova (34) i tadašnja tinejdžerka Dženifer Kaprijati (15). Razlika je tada bila 19 godina i 162 dana, a mlada Kaprijati je tada slavila pobedu.