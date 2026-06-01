Milneru je istekao ugovor nakon što je poslednje tri sezone proveo u Brajtonu.

On je 24 sezone igrao u Premijer ligi. Milner je pored Brajtona igrao i za Liverpul, Mančester siti, Njukasl, Svindon i Lids.

- Imao sam sreće da doživim neke nezaboravne trenutke, od borbe za opstanak do osvajanja trofeja, igranja u Evropi i predstavljanja svoje zelje na dva Evropska i dva Svetska prvenstva - naveo je Miler u objavi na društvenim mrežama.

- Ali više od svega, ljudi i prijateljstva koja sam stekao tokom karijere su ono što ću zauvek negovati - dodao je on.

Milner (40) je igrao za šest klubova u Premijer ligi, a u februaru je oborio rekord po broju nastupa u ovom takmičenju. On je karijeru završio sa ukupno 658 odigranih utakmica u Premijer ligi.

Milner je osvojio tri titule u Premijer ligi - dve sa Mančester sitijem i jednu sa Liverpulom. Takođe je pomogao klubu sa Enfilda da osvoji Ligu šampiona 2019. godine.

Za reprezentaciju Engleske odigrao je 61 meč.