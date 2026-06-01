Arnautović, koji je nedavno obeležio značajan jubilej u dresu Austrije, istakao je da želi da se povuče u trenutku kada se oseća snažno i doprinosi ekipi.

-Postigao sam sve što se moglo postići sa reprezentacijom i mislim da je pravi trenutak da se ode kada je najlepše. Odigrao sam tri evropska prvenstva, ali karijeru želim da završim na Svetskom prvenstvu. To je moja želja i tako će i biti - izjavio je Arnautović.

Na pitanje da li bi se, poput Lionela Mesija ili Manuela Nojera, eventualno predomislio ako bi ekipa obezbedila plasman na veliko takmičenje, Arnautović je uz osmeh objasnio svoju filozofiju.

- Možda bih mogao da pustim momke da se pomuče u kvalifikacijama, pa da onda uđem kao pojačanje za završni turnir (smeh). Ali ne, ozbiljno, to je to. Završena je priča. Zaista sam odlučio i nema povratka - rekao je Arnautović.

I pored toga što je glavni igrač reprezentacije jasno je kakav je njegov plan.