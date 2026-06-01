Mladi hrvatski fudbaler Matija Vranić (19), poginuo je teškoj saobraćajnoj nesreći koju je izazvao njegov drug u alkoholisanom stanju.

Sve se desilo u Gornjoj Reci kod Jastrebarskog. Do nesreće je došlo nešto posle dva sata ujutru. Zajedno se fudbalerom je bio i pomenuti drug, koji je vozio sa 1.24 promila alkohola u krvi, kao i još jedan mladić i dve devojke. Svi su imali po 19 godina.

Prema navodima policije, vozač je usled neprilagođene brzine pri ulasku u krivinu izgubio kontrolu nad vozilom, sleteo sa kolovoza i udario u betonski stub. Od siline udarca, automobil je odbačen na nasip kanala, gde se i zaustavio. Njegov devetnaestogodišnji saputnik je nažalost preminuo na licu mesta. Jedna putnica je zadobila teške telesne povrede, dok su vozač i druga putnica prošli sa lakšim povredama.

Policija je u svom saopštenju naglasila da niko od troje putnika nije koristio sigurnosni pojas. Protiv vozača je podneta krivična prijava nadležnom Okružnom državnom tužilaštvu u Velikoj Gorici.