Fudbaler Osijeka Šimun Mikolčić odlučio je da napusti utakmicu na poluvremenu. Sve detalje je otkrio trener hrvatskog kluba Tomislav Radotić. On je nakon utakmice protiv Istre otkrio šta se dogodilo na meču protiv Lokomotive.

Mikolčić je bio nezadovoljan činjenicom da ga trener nije izabrao za startnu postavu i da ga nije poslao na zagrevanje u toku prvog poluvremena.

Na pauzi između dva poluvremena je doneo šokantnu odluku da napusti stadion.

Reprezentativac Hrvatske uzrasta do 21 godine se izvinio saigračima i klubu zbog postupka, ali to nije dovoljno da izbegne sankcije.