Utakmica između Independijente Medeljina i Flamenga u četvrtom kolu Kopa Libertadores prekinuta je posle samo četiri minuta. Za to su krivi domaći navijači koji su bukvalno zapalili svoj stadion "Atanasio Žiardo" pošto su izuzetno besni na vlasnika.

Navijači su prvo bacali baklje i dimne bombe sa severne tribine, a zatim su pokušali da upadnu na teren i da na taj način prouzrokuju prekid utakmice. Čim je sudija to video, odlučio je da obe ekipe povuče u svlačionicu.

Niko od njih nije povređen, a navijači domaćeg tima su uz sve to uspeli da zapale i stolice na sopstvenom stadionu, pokazujući nezadovoljstvo igrama svog tima u poslednje vreme. Takođe, ovo je bio jedan način protesta protiv "alfa i omege" kluba Raula Žiralda s kojim navijači imaju istoriju.

Uprkos pojačanim merama bezbednosti, koje su uključivale čak devet prstenova kontrole, navijači su uspeli da unesu veliku količinu pirotehnike i izazovu potpuni haos. Glavni sudija Hesus Valensuela čekao je više od 90 minuta na smirivanje situacije, ali je na kraju bio primoran da trajno prekine meč.

Napetost je bila prisutna i pre početka susreta. Pristalice domaćeg tima, nezadovoljne eliminacijom iz plej-ofa kolumbijske lige, organizovale su proteste protiv uprave i igrača.

Kada su jake policijske snage pokušale da isprazne severnu tribinu, navijači su se zbili jedni uz druge, formirajući neprobojan ljudski zid. Nastavili su sa pesmom i bacanjem baklji na teren i policiju. Suočeni sa rizikom od masovnog stampeda i eskalacije sukoba, pripadnici snaga bezbednosti su se povukli, praktično prepuštajući kontrolu nad tribinom huliganima.