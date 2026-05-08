O napadima na NBA asa govorio je njegov kum, Nebojša Vagić. Njega su posebno zabolele reči da je Nikola suviše rano svrstan rame uz rame sa najboljim igračima svih vremena.

-Oni su se postrojili i sinhronizovano ga napadaju, radeći dve stvari... Pojačavaju sve što Nikola radi, njegov kvalitet, njegovu snagu i to što je promenio košarku u svakom smislu. Stavio je sebe rame uz rame sa Majklom Džordanom - rekao je Vagić za "Sportinjo".

Imao je jasnu poruku.

- Sa druge strane, izlažu sebe stubu srama.

Posle eliminacije Denvera u prvoj rundi plej-ofa u seriji protiv Minesote nastao je totalni haos. Jokić nije blistao, ali uopšte nije igrao tako loše. Nije imao pomoć saigrača i na kraju je Denver ispao. Kao da su to mnogi čekali i da im je to bio okidač da krenu na Srbina.

Sa druge strane, čelnici Nagetsa su svesni da nešto mora da se menja i izvesno je da će svi igrači sem Jokića biti u trejd-bloku.

Čeka nas vruće leto...