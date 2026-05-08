Terzić je imao reči hvale za selektora, ali...

- Veljko je mlad, pametan, sistematičan i ozbiljan trener. Zna šta hoće, ima neke svoje metode. Radio je u Španiji i Meksiku. Mislim da mi u ovom trenutku nismo imali bolje rešenje. Želim mu svu sreću. Mora da bude hrabriji u odlukama. Mora da podmladi repreprezentaciju! Da napravi jedan restart - rekao je Terzić za "Kurir".

Nastavio je u istom ritmu.



- To se od njega očekuje. Nadao sam se da će dolasku, odmah napraviti jedan rez. Mi tek u septembru 2027. igramo prvu zvaničnu utakmicu, kada slede kvalifikacije za EURO. Pre toga, samo prijateljske i Liga nacija.

Zvezdan Terzić je iskreno govorio.

- Uzalud je Paunović potrošio ovih nekoliko utakmica koje je vodio kao selektor. Sa nekim starim snagama... Od njega je javnost očekivala više mladih igrača i više nove i sveže krvi. On ima 2028. godine Evropsko prvenstvo. Šta čekaš? Već sada u glavi moraš da imaš igrače koji će 2028. imati toliko i toliko godina. I na osnovu toga da se tako ponašaš. To je javnost očekivala od njega, ponavljam. A, ne da se gubi vreme sa igračima čije je vreme prošlo, da kasni sa mladima... Daj da vidimo nešto novo!