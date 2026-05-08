Košarkaši Oklahome pobedili su Los Anđeles Lejkerse rezultatom 125:107 i tako poveli sa 2:0 u polufinalu Zapadne konferencije.

Aktuelni šampion NBA lige je odigrao još jednu fenomenalnu utakmicu. Tanderi su posebno blistali u drugom poluvremenu u kom su postigli 68 poena, naspram 49, koliko je ubacio protivnik. Lejkersi ne mogu bez Luke Dončića i to se jasno videlo u ova dva meča.

Iako su "jezeraši" imali poen prednosti na poluvremenu, u nastavku je veliki kvalitet Oklahome došao do izražaja. Zaigrao je i Nikola Topić koji je postigao dva poena za jedan minut proveden na terenu.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Šej Gildžus-Aleksander i Čet Holmgren sa po 22 poena, dok je dva manje postigao Ejdžej Mičel. Kod Lejkersa najbolji Ostin Rivs sa čak 31 poenom, dok je Lebron Džejms meč završio sa 23.

Serija se sada seli u Los Anđeles, ali kako stoje stvari, Tanderi krupnim koracima grabe ka finalu Zapada.