Košarkaši Los Anđeles Lejkersa nalaze se u veoma teškoj situaciji. "Jezeraši" su poraženi od Oklahome sa 125:107 i sada gube sa 2:0 u seriji.

Utakmicu su obeležile nesvakidašnje scene u NBA ligi, pošto su igrali Lejkersa ušli u verbalni sukob sa sudijama. Oni su bukvalno jurili arbitre kako bi se obračunali sa njima, nezadovoljni njihovim odlukama.

Tu je prednjačio Ostin Rivs, koji je i tokom utakmice imao obračun sa sudijama, gde su pale i ozbiljne psovke što su na kameri zabeležile i kamere. Nije se tu zaustavio, koji je i nakon meča počeo da juri istog arbitra, a kada ga je sustigao, nastavio je da se sa njim verbalno obračunava u nameri da kaže sve ono što mu je bilo u glavi nakon poraza.

Igrače Lejkersa izvesno čeka kazna zbog ovakvog ponašanje, a zanimljivo je da se ovakve stvari viđaju i u NBA ligi, a ne samo u Evropi, gde je to redovna pojava.