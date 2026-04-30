Košarkaši Hjustona su ovim trijumfom smanjili na 3:2 u seriji, koja se igra do četiri pobede.

Najefikasniji u pobedničkom timu bio je Džabari Smit sa 22 poena, dok je Tari Ison dodao 18. Zbog povrede za ekipu Hjustona nije igrao Kevin Durent.

Kod domaćih, najbolji je bio Lebron Džejms sa 25 poena, dok je Ostin Rivs ubacio 22. Naredni meč biće odigran za dva dana u Hjustonu.

Košarkaši Klivlenda savladali su na svom terenu Toronto rezultatom 125:120 u petoj utakmici prvog kola plej-ofa Istočne konferencije. Klivlend je ovim trijumfom poveo sa 3:2 u seriji.

U pobedničkom timu istakli su se Evan Mobli i Džejms Harden, koji su postigli po 23 poena, dok su Donovan Mičel i Denis Šruder dodali po 19.

U ekipi Toronta, koji sa klupe predvodi srpski trener Darko Rajaković, najbolji je bio Ar Džej Beret sa 25 poena i 12 skokova, dok je Džakobi Volter ubacio 20 poena.

Naredni duel na programu je za dva dana u Torontu.

Košarkaši Detroita pobedili su na svom terenu Orlando sa 116:109 u petoj utakmici prvog kola plej-ofa Istoka. Detroit je ovim trijumfom smanjio na 3:2 u seriji.

U pobedničkom timu briljirao je Kejd Kaningem sa 45 poena, dok je Tobajas Haris dodao 23.

Najefikasniji u ekipi Orlanda bio je Paolo Bankero sa 45 poena.

Naredni meč biće odigran za dva dana u Orlandu.