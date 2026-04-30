Partizan će u narednom periodu produžiti saradnju sa golmanima Markom Miloševićem i Milošem Krunićem. Crno-beli su procenili da su dvojica čuvara mreže odradila dobar posao ove sezone i da su zaslužili da ostanu u Humskoj.

Kako saznaje Mozzart sport, u Humskoj postoji velika želja da se saradnja nastavi, a Milošević i Krunić vrlo verovatno će i prihvatiti ostanak u klubu.

Ugovori bi trebalo da budu potpisani na po godinu dana, čime bi Partizan rešio važno pitanje pred letnji prelazni rok i sklapanje tima za narednu sezonu. Milošević je letos stigao među crno-bele i dobrim izdanjima i zalaganjem je vrlo brzo ušao u srca navijača, dok je sa druge strane Krunić projektovan kao njegova zamena.

Prema tome, prvi potpisi za leto će uskoro pasti u Humskoj.