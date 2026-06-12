U isto vreme su dosadašnji članovi Predrag Mijatović i Vojislav Lazarević zvanično napustili svoje funkcije.

Promene dolaze nakon nedavne Skupštine kluba, na kojoj je usvojena ostavka Predraga Mijatovića, dosadašnjeg sportskog direktora crno-belih.

Pre Mijatovića, ostavku je podneo i član Upravnog odbora Vojislav Lazarević, koji nije prisustvovao Skupštini na kojoj je njegova odluka zvanično usvojena.

Imenovanjem Momirovića i Gaka, aktuelna uprava Partizana pokušava da popuni upražnjena mesta u klupskim strukturama i stabilizuje rad Upravnog odbora nakon odlaska dvojice dosadašnjih funkcionera.

Ostaje da se vidi da li će nova kadrovska rešenja doprineti konsolidaciji rukovodstva u periodu koji predstoji crno-belima.