Fudbalski klub Partizan nastavio je sa kadrovskim promenama u rukovodstvu, pošto su u Upravni odbor imenovani Uroš Momirović i Slavko Gak.
U isto vreme su dosadašnji članovi Predrag Mijatović i Vojislav Lazarević zvanično napustili svoje funkcije.
Promene dolaze nakon nedavne Skupštine kluba, na kojoj je usvojena ostavka Predraga Mijatovića, dosadašnjeg sportskog direktora crno-belih.
Pre Mijatovića, ostavku je podneo i član Upravnog odbora Vojislav Lazarević, koji nije prisustvovao Skupštini na kojoj je njegova odluka zvanično usvojena.
Imenovanjem Momirovića i Gaka, aktuelna uprava Partizana pokušava da popuni upražnjena mesta u klupskim strukturama i stabilizuje rad Upravnog odbora nakon odlaska dvojice dosadašnjih funkcionera.
Ostaje da se vidi da li će nova kadrovska rešenja doprineti konsolidaciji rukovodstva u periodu koji predstoji crno-belima.
Komentari (0)